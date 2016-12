Mike Hartung om automasjon

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 06.12.2016

I MP6 som kommer denne uka finner du siste del i vår serie om miksing. Denne gangen handler det om automasjon, og her kan du lese hva Mike Hartung hadde å si om saken.





– Automasjon er helt essensielt for å bringe en miks til live. Lyden i hvert enkelt instrument og vokalspor kan være fullkommen, men det hjelper lite uten de små endringene som får sangen til å bevege seg framover. Du ønsker alltid sceneskifter i produksjonen, og automasjon er verktøyet for å gjøre de store delene større, de mindre tilstrekkelig små, holde vokalen jevn, få refrengene «til å skje» og så videre. For meg er automasjon superviktig.



– Når starter du skrive?



– Noen ting gjør jeg i det miksingen starter. Det kan være en effekt jeg vet jeg skal ha på vokalen på refrenget, eller å endre terskelverdien i en gate på et trommebrekk eller en trommevirvel. Disse tingene gjøres som regel ved å endre på automasjonen med musa i Pro Tools. Etter hvert som lyden begynner å sitte, skriver jeg sakte men sikkert inn små endringer, rider nivåer, delay-sendinger og sånne ting. Dette gjøres som regel med fadere på en D-Command, som vi har i alle studioene våre i Propeller. Dette starter kanskje en tredjedel ut i miksen, og fortsetter helt til alt er ferdig.



– Du er ikke redd for å binde deg for tidlig?



– Nei. Jeg jobber veldig raskt med automasjoner i Pro Tools, særlig med D-Command, som etter min mening fortsatt den beste kontrollflaten som er laget for Pro Tools. Gjør jeg noe «feil», retter jeg dette kjapt opp igjen. Når det er sagt, så hender det at jeg får inn låter til miksing som har automasjon skrevet som kan hemme og hindre min kreativitet. I så fall tar jeg dette bort, men jeg lager alltid et duplikat av sporet for å kunne gå tilbake å sjekke ved behov.



– Pleier du å splitte opp spor etter ulike deler?



– Det varierer. Om jeg får en låt inn til miks som er lagt opp på denne måten, så jobber jeg videre på det. Om jeg importerer audio til en miks selv, vil jeg vel si det er omtrent 50/50. Generelt forsøker jeg alltid å gjøre ting så lite komplisert som mulig. Om det enkleste er å dele opp sporene, vel, da gjør jeg det. Om refrengvokalen bare skal ha en liten dytt på én effekt noen steder, er kanskje det enkleste å gjøre dette med en kjapp automasjon.





Mike Hartung. Foto: Morgan Nicolaysen.