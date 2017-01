Neumann KH 80 DSP

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 21.01.2017

Merket som tradisjonelt forbindes med mikrofoner, har virkelig blitt å regne med på monitorsiden etter overtagelsen av Klein + Hummel. På NAMM viser de fram KH 80 DSP.

KH 80 DSP er lillebroren til KH 120 A, og en toveis aktiv høyttaler med innebygget DSP. I den grad man får vurdert lyd i høyttalere på en messe som dette (det er, mildt sagt, en del forstyrrende faktorer rundt), så leverte denne lille rakkeren imponerende resultat, dog med en sub tilkoblet. På standen fikk vi se en frekvensutskrift som var ekstremt jevn. Om dette holder mål, og det gjør det nok – Neumann er ikke akkurat kjent for å jukse med dokumentasjonen, skal det bli veldig spennende å teste ut KH 80 DSP i roligere omgivelser etter hvert. Sennheiser (som eier Neumann) melder for øvrig at salget av både K120 A og ikke minst treveis-varianten KH310A går veldig bra.

www.sennheisernordic.com