KOMMENTAR: PROLIGHT+SOUND OG MUSIKMESSE 2017

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 12.04.2017

Det vi gjerne omtaler som «Frankfurt-messa», er egentlig to messer som arrangeres parallelt. Etter omleggingen i fjor ble dette veldig tydelig – også at disse utvikler seg i hver sin retning.

Fram til og med 2015 ble Musikmesse og Prolight+Sound arrangert på samme dager. I fjor gjorde messeledelsen et radikalt grep ved å tildele Prolight+Sound («proff-messa» med PA, lys, installasjonsprodukter etc) de beste messehallene, samt la Prolight+Sound starte og slutte to dager før Musikmesse. I år startet den én dag før, og det samme opplegget er valgt for 2018.

Disse grepene synes å være bra for ProLight+Sound. Til tross for at noen få større aktører glimret med sitt fravær, er det en positiv vibb rundt messa og de aller fleste viktige merker er tilstede. De vi snakket med av utstillere og respektive norske importører, virker veldig fornøyd med utviklingen. Vi hørte ikke om noen som ikke planlegger å være tilbake i 2018.

For Musikmesse er det motsatt. Her har nok pilene pekt litt nedover siden 2010-2011, men med det nye opplegget er antall viktige deltagere i fritt fall. Tunge navn som Fender, Gibson, Marshall, Sennheiser og Roland – for å nevne et lite utvalg – har droppet Musikkmesse. Det er vanskelig å se for seg en quick fix; Hallene som nå tilbys er mindre attraktive, med færre besøkende enn tidligere. Deltakelse i Frankfurt er svært kostbart, og «konkurrerende» NAMM-Show i Los Angeles synes å sko seg, og å vokse på Musikmesses nedtur. Videre har det dukket opp opp alternative og billigere arrangementer, som «synth-gatheringen» Superbooth i Berlin.

Heller ikke Prolight+Sound er uten konkurranse. ISE, som arrangeres i Amsterdam om lag en måned før, har vokst mye i det siste. Men det er bedre tider i denne delen av bransjen, og fysisk oppmøte er nok i større grad nødvendig; Det er vanskelig å vurdere lyden i en 2 x 21” sub online, eller å se hvordan store, avanserte lys-systemer tar seg ut for publikum. Derfor synes det å være rom for begge disse messene.

Som vi skrev i fjor er det nye tider i Frankfurt. Dette til tross, så virket det til å være flere norske besøkende enn i fjor. Den tradisjonelle bransjemiddagen er tilbake, og etter at den klassiske «norske baren» på Park Hotel har stengt dørene – endelig, vil noen si – har man funnet nye samlingssteder på InterContinental og O´Leary´s.

Frankfurt-messene har alltid hatt et element av bransjetreff og firmatur i seg, i en tid preget av automatisering og digitalisering, skal man ikke kimse av nettopp det. Derfor blir vi nok igjen å finne i messehallene 10. til 13. april 2018.





Uteområdet mellom Prolight+Sound-messehallene.