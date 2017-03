Merlijn van Veen tilbake i Oslo

Siste dag og gangsperren er i ferd med å slå inn. Men skallen er, mildt sagt, proppet full av inntrykk. Av nyheter verd å nevne: Et ytterst gledelig møte med hva gitarister har fråtset i mens trommeslagere har tuslet halvblinde rundt i tussmørket ; Tune-bot - en elektronisk trommestemmer. Sonor relanserer ett par av klassikerne i Phonic-serien fra 80-tallet, og Pearl har presentert sin versjon av hvordan samle det elektroakustiske i ett rike.

Det begynner å bli en stund siden det har vært køer på standen til Akai på musikkmesser, men det var faktisk tilfelle i år! Vi har tittet på nye røde keyboards (som ikke er helt like røde lenger) og en illsint rakker fra Arturia. Her er første dags rapport fra NAMM 2012.