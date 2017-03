Exponential Audio R4

Relaterte artikler by:Larm 2007 13.02.2007

Les mer by:Larm i Trondheim skulle vise seg til å bli en skikkelig kald opplevelse. Greit nok, ølen SKAL være kald, og den smakte aldeles fortreffelig sammen med god musikk. Men at kulden ute skulle få meg til å kjøpe stilongs etter 30 minutter i Trondheim, det hadde jeg ikke trodd på forhånd. (Artikkelen er oppdatert). Ny plugin til SSL Duende 12.11.2007

Les mer SSL lanserer nå sin fjerde plugin for Duende: X-EQ, 10 bands parametrisk EQ. NAMM 2013 BASS DAG 2 25.01.2013

Les mer Det er gode tider for oss som er glade i effektpedaler. Det kommer stadig vekk nye produkter på markedet, og vi har sett på noen av de som blir presentert på årets NAMM-messe. De to pedalene som har pirret vår nysgjerrighet aller mest, er til alt overmål skandinaviske! Pro Tools 10 og HDX hos ProLyd 30.11.2011

Les mer 21. november hadde ProLyd besøk av "Pro Tools - evangelist" Anders Glanz. Det norske publikumet fikk, som det første i Europa, tittet på de nye HDX-kortene til Avid.