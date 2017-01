Roland Rubix

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 20.01.2017

Roland lanserer tre nye USB-lydkort for Mac, Windows og iPad.

Oppvakte leser har nok allerede gjettet at nummeret bak navnet forteller om antall i/o: Rubix 22 har 2 inn/ut, Rubix 24 har 2 inn/4 ut, mens Rubix44 har 4 inn/ut. Boksene er bygget med kraftig metallchassis, og skal være ekstra godt skjermet slik at du kan spille inn under røffe forhold. I så måte er også jordløft-bryter et fint tilskudd.

Rubix´ har kombinerte XLR/jack-tilkoblinger på innganger, med Hi-Z-valg for el-gitar/bass. Boksene har også MIDI i/o, og mange vil sette pris på hardware kompressor/limiter på inngangene, samt at det er lagt stor vekt på lettleste indikatorer. Bra på mørke scener etc. Rubix leveres med Ableton Live Lite.

www.roland.no