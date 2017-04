Nord Stage 3

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 11.04.2017

Den største keyboard-nyheten i Frankfurt må sies å være Nord Stage 3, som faktisk er femte generasjon stagepiano fra svenskene.

Konseptet og kvaliteten er velkjent. De viktigste nyvinningene i Nord Stage 3 er dobling av pianominnet og at hele lydmotoren fra Nord Lead A1 og C2D er innebygget. Stage 3 har to «OLED»-displayer, med et eget dedikert display for synthdelen. Splittfunksjonaliteten er forbedret, med mulighet for crossfade mellom sonene, og man har lagt inn «smooth program changes for seamless transistions», som vi også har sett hos andre produsenter i det siste. «Som vanlig» kommer det tre utgaver, 88, 76 HP (vektede tangenter) og Compact (76 lette tangenter). Sistnevnte får fysiske drawbars.

Importør: Luthman

www.nordkeyboards.com