RedNet X2P

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 02.10.2017

Focusrite har sluppet en kompakt liten RedNet-boks.

Focusrite RedNet X2P er et Dante-interface med to fjernstyrbare RED Evolution mikrofonforsterkere og to linjeutganger/hodetelefonutgang. RedNet X2P har også «more-me»-funksjon for latencyfri lytting. Inngangene på X2P kan låses, for å unngå at musikere skrur på feil parameter. Låsen, samt fjernstyring av preamper, +48V med mer, gjøres via softwaret RedNet Control. Kan få strømforsyning over Ethernet (PoE).

Pris: 9 260,-

Importør: LydRommet

www.focusrite.com