Allen & Heat Qu-SB

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 29.12.2016

Qu-SB er en kompakt digitalmikser med lyd-interface, utviklet for iPad kontroll, som gjør at brukeren kan mikse fra hvor som helst i lokalet.

Qu-SB er velegnet for band, AV og installasjon. Den tilhørende appen Qu-Pad har elegant brukergrensesnitt, med tilgang til samtlige funksjoner og valg i Qu-mikseren. Det finnes inngang for fotbryter som kan programmeres for ulike funksjoner, for eksempel muting av klangen mellom låter.

Alle inngangskanaler har HPF, kompressor, gate, ducker og 4-bånds parametrisk EQ, mens alle utganger har 4-bånds parametrisk EQ, grafisk EQ og delay. Mikseren har fire effektprosessorer. Ved siden av 18 inn- og 14 utganger integrert i mikseren, kan Qu-SB utvides opp til 32 mono innganger og 24 utganger ved å koble til et ekstra audiorack med en enkelt Cat5-kabel. Qu-SB kan håndtere inntil 7 stereo lyttekurser og 4 monokurser samtidig.

Qu-SB har innebygget 32 kanals USB-streaming og kan brukes som en ekstremt kompakt 18 kanals lydkort med 16 mik innganger på XLR.

Pris: kr 13 000,-

Distributør: Benum

www.allen-heath.com