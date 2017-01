Arturia MatrixBrute

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 23.01.2017

MatrixBrute ble lansert på Frankfurt i fjor, men var da ganske uferdig. Nå er den klar for shipping, og vi fikk prøvekjørt.

Det er et realt beist vi har med å gjøre i MatrixBrute; To oscillatorer med hver sin sub pluss støy, tre LFOer hvorav den ene kan gjøres om til ekstra audio-oscillator, to filter, tre enveloper og en enorm 16 x 16 matrise som kobler alle modulasjoner. På baksiden finnes 12 CV-, 4 gate- og synk-tilkoblinger – som lar deg starte og stoppe MatrixBrutes sequenser fra eksternt utstyr, eller motsatt. Videre finnes MIDI, USB, audio i/o og innganger for pedaler.

MatrixBrute er i utgangspunktet monofon, men kan spilles som parafonisk eller duofonisk i splitt-modus. Den har to filter; Steiner-Parker, som Arturia har brukt i «småsynthene» sine, og Ladder (Moog). Begge kan kobles om mellom 12/24 dB per oktav (Ladder skal vel strengt tatt være 24 dB/okt – men la gå), kan velges som LP, HPF eller BPF og har Drive-kontroll. Steiner-Parker kan i tillegg fungere som Notch. Filtrene kan konfigureres i serie eller parallell, og har hver sin separate volumutgang. Dette gir enorme muligheter, for eksempel med helt ulike egenresonans-frekvenser. Det kuleste er at Arturia har lagt inn en masterkontroll for cutoff, som kontrollerer begge filterne samtidig. Denne har 0-punkt i senter og løfter cutoff begge steder når du skrur med klokka – og motsatt. Svært effektfullt.

Jeg fikk kost meg litt med denne synthen og et par hodetelefoner, og må si jeg ble ganske hekta. Det så det også ut som de andre på standen også ble, det var svært mye pågang på MatrixBrute-synthene som var utstilt. Og for ordens skyld; Jeg synes ikke bildene yter denne synthen rettferdighet, i virkeligheten ser den mye mer eksklusiv ut.

Pris: 19 495,-

Importør: EM Nordic

www.arturia.com