Chandler REDD Microphone

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 24.11.2016

Denne uka så et ganske oppsiktsvekkende produkt dagens lys. REDD Microphone, bygget av Chandler Limited i samarbeid med selveste Abbey Road Studios, er noe helt nytt – samtidig som ingrediensene er velkjente.

REDD Microphone er en ny stormembran rør-mikrofon, som av utseende kan minne om Neumann U47 eller U48 longbody; to klassiske mikrofonene som ble mye brukt da Beatles gjorde sine legendariske innspillinger i Abbey Road. Den dag i dag er disse to svært etterspurt med astronomiske priser på vintage-markedet. Chandler Limited gjør imidlertid et poeng av at dette ikke er en U47- eller U48-klone, derimot et eget design som de har jobbet med i en del år. Det helt spesielle med mikrofonen er at preampen – en REDD.47 – sitter inne i mikrofonkroppen. Dette gir følgelig svært kort signalvei. Det skal også være mulig å bruke REDD Microphone uten preampen.

REDD.47 var som en preamp-modul som ble utviklet av Abbey Road, og sto i deres REDD.51 miksere, som var installert i studioene fra ca 1963 til 1968 (Abbey Road kjøpte sin første REDD.51 i 1958/59, men det tok lang tid før disse ble tatt i bruk) – en periode hvor det ble laget «et par» anerkjente album. Da Chandler i fjor lanserte REDD.47 som en egen re-issue mottok denne stående ovasjoner fra en samlet brukergruppe og musikkpresse, også her i MP.

Abbey Road Studios er med på laget, og har satt sitt godkjent-stempel på REDD Microphon. Studioets tidligere sjefstekniker Peter Cobbin uttaler sågar i pressemeldingen:

– «During the development I have had the opportunity to road test this mic on the best of acoustic applications. Abbey Road has one hell of a mic collection and by making comparisons to other legendary and vintage microphones has given us a serious benchmark to work to. Typically for recording an artist like Sting I would use 3 classic microphones and choose the best. For recording rare Stradivarius cellos worth millions I would reach for something really special. On almost every application from acoustic guitars, hand percussion, vocal artists to full symphonic orchestras, in my comparative testing The REDD mic shines above them all.

Switchable full bodied Omni and Cardioid patterns in conjunction with the on-board preamp and tubes allows my recordings to have a deep, warm and rich sonic character. But this well-rounded sound also displays exceptional clarity and detail, which is so compelling especially for recording soloists. This microphone literally glows and has already become part of my serious audio arsenal.»

Ikke småtteri, altså.

Streetprice i statene er $4495,- så dette er ingen billig mikrofon, men spennende er den …

Importør: Prolyd

www.chandlerlimited.com