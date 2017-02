Slate Virtual Recording Studio

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 03.02.2017

Steven Slate har ikke for vane å ligge på latsiden, og under NAMM i januar lanserte han Slate Virtual Recording Studio.

Kjernen i det hele er lydkortet VRS8 med 8 preamper og to hodetelefonutganger. Dette blandes med med ML-2 (småmembran) og ML-1(stormembran) Virtual Microphones, i kombinasjon med med Slates plugger. Prisen for VRS8 blir $1999, med permanent lisens på Virtual Preamp Collection og ett års abonnement på Slate Digital Everything-bundle. Videre finnes det to mikrofonbundler hvor du kan legge på fem stykk ML-2 for totalt $2499 og fem ML-2 pluss en ML-1 for totalt $2999. Sjekk det ut på www.slatedigital.com eller gå på YouTube og forbered deg på skryt i 35,09 minutter, med applaus fra innleid publikum minimum et par tre ganger i minuttet. «Fabulous & Fantastic!», der altså.