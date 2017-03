UAD 9.1

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 14.03.2017

I kveld lanserte Universal Audio versjon 9.1 av UAD-softwaret, med nye plugins av SSL, Moog, OTO og Fuchs gitaramp – samt en dbx 120XP emulering i Brainworx bx_subssynth.

Den største nyheten må nok sies å være SSL 4000E Channel Strip Collection. UA har tidligere modellert denne, men om forbedringen fra den tidligere utgaven til den nye er like stor som i for eksempel 1176, LA-2A og Neve 1073 – er det mye å glede seg til her. I tillegg til ny koding, har man også lagt inn Unison-preamper for Apollo som modellerer SSL-preampene.

Moog Multimode Filter Collection er et samarbeid mellom Moog og UA, og et beist av et filter – som nærmest kan beskrives som en synth uten oscillatorer. Her er enveloper, LFO og stepsequencer som lar deg modellere filteret etter alle kunstens regler.

OTO Biscuit 8-bit er en legendarisk hardwareprosessor som brukes mye innen EDM. Nå blir den tilgjengelig for UAD, i en koding fra Softube. Med versjon 9.1 kommer også gitaramp-pluggen Fuchs Overdrive Supreme 50 amplifier og bx_subsynth, som emulerer dbx 120XP Subharmonic synthesizer.

