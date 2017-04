L-Acoustics Syva Segment Source System

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 05.04.2017

Det er ikke hver dag – eller hvert år – L-Acoustics lanserer et nytt PA-system, men denne gangen hadde de en riktig godbit på lur; Syva Segment Source System, et sexy lite søyleoppsett.

I samtale med Scandec-gutta fikk undertegnede fikk raskt erfare at; – «kult, har dere laget et sånt Bose-anlegg!», var et typisk teit utsagn. Ikke et vondt ord om Boses mindre anlegg, men dette er virkelig noe annet;

Syva består av tre ulike bokser; toppkassa har seks 5-tommere og tre 1,75” HF-drivere. Syva Sub inneholder to 12-tommere, tilsvarende de som står i K2. Syva Bass inneholder én 12-tommer, med samme magnet og voicecoil som i KS28, montert på en 12-tommer.

– Et komplett system vil bestå av en topp, en sub og to bass per side, forklarer Scandecs produktekspert John Idar Bakke. – Hver side drives av en LA4X forsterker på vanlig måte, og innmaten i en Syva topp og sub er til sammen er ekvivalent med en K2-kasse, mens bass (den «laveste» subben, journ. anm.) har det L-Acoustics kaller «motoren fra KS28». Det er kraftige saker dette, sier Bakke og gremmes nok enda litt over Bose-spørsmålet mitt, – med et fullt oppsett er SPL på 142 dB.

– Hva ser dere for dere som bruksområder her?

– Mange. Spredningen er 26 grader vertikalt og 140 grader horisontalt, med kastlengde på opptil 35 meter, så dette vil være ideelt for kirker og mindre kulturhus, lokaler som i all hovedsak er basert på et flatt publikumsområde. Eventer og ikke minst moteshow er andre bruksområder. Jeg overvar debuten i Paris, hvor de hadde satt opp Syva på Catwalken inne i Louvre. Dette var første gang noensinne at de ikke hadde dekket til høyttalerne på motevisningen, de syntes det så helt smæsjing ut.

– Og prisen?

– Ring for pris, gliser John Idar, og tenker nok – «Bose du, liksom».

Importør: Scandec Systemer

www.l-acoustics.com