DPA Microphones d:vice

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 06.06.2017

d:vice™ MMA-A Digital Audio Interface er en høykvalitets tokanals mikrofonforsterker og A/D-konverter som gir krystallklar lyd når du spiller inn til dine apper.

d:vice™ er beregnet på innspilling og kringkasting, og kan benyttes med alle DPA-mikrofoner som har MicroDot-kontakt. Denne fleksibiliteten gjør det enkelt å gjennomføre tokanals intervju, stereo lydopptak etc.

d:vice™ er ultra-kompakt og får lett plass i lomma med en diameter på ca 5 cm. I følge produsenten har den klassens beste lydkvalitet, og kan styres via apper på iOS-enheter. En eksklusiv DPA-app kan lastes ned fra Apple® App store, denne lar deg lagre innstillinger for gain og low-cut i fire presets for forskjellige bruksområder.

Tredjeparts-apper kan benyttes til direkte kringkasting, høykvalitets innspilling med mer. d:vice™ MMA-A leveres med Micro USB-B til iOS (Lightning) og Micro USB-B til Mac/PC (USB-A). Inngangene med MicroDot lar deg koble til alle DPA miniatyrmikrofoner, inkludert d:screet™ miniatyrmikrofoner, d:fine™ headset-mikrofoner, d:vote™ instrumentmikrofoner og til og med d:dicate™ modulære mikrofoner med en MMP-G forforsterker.

Pris kr 5 820 inkl. mva.

Importør: Lyd-Systemer AS

www.lydsystemer.no