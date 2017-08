Andre artikler Fender Jimi Hendrix Monterey Stratocaster 22.08.2017

Fender hedrer Monterey International Pop Festivals 50-årsjubileum med en tribute-strat til sjefen sjøl. KOMMENTAR: Kulturmoms – en god idé? 22.08.2017

I 2008 ble det diskutert å innføre merverdiavgift på kultur i Norge, populært kalt kulturmoms. Debatten var over nesten før den begynte, men er igjen brakt på bane. Morten Næss til Clavia 15.08.2017

Morten Næss har gjort svenske av seg, og er nå ansatt som ny International Sales Manager for Nord Keyboards hos Clavia. Slutt for Minimoog Model D 30.06.2017

Onsdag annonserte Moog Music at det igjen er slutt for tidenes analoge synthesizer – igjen.