Universal Audio The OX

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 04.09.2017

Universal Audio The OX er et kompromissløst, reaktivt dempeledd, som lar deg tyne rørforsterkeren din mens volumet holdes på et borettslagsvennlig nivå.

I tillegg til å være et rent dempeledd, har The OX inneholder også Universal Audios Dynamic Speaker modelleringsteknologi som gir deg emulering av gitarkabinett og mikrofon. Softwaret styres fra iOS eller laptop over wifi/USB, og gir deg EQ, kompresjon, delayer og reverb. Du kan lagre seks av dine egne oppsett, som er fint for live-bruk. The OX har innganger for høyttaleruttak med 4, 8 og 16 ohms impedans, og kan derfor brukes med de aller fleste gitarforsterkere. På fronten er det hodetelefonutgang med nivåkontroll, og på baksiden finnes balanserte jack-utganger, S/P DIF og USB. Levering er ventet i desember.

Pris: 12 995 inkl mva

Improtør: Benum

www.uaudio.com