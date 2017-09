BAE PDI

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 31.08.2017

BAE kommer med en ny DI-boks som ser svært interessant ut for de som ikke ønsker kompromisse på noe.

I likhet med mange av BAEs mikrofonforsterkere har PDI et design basert på transformatorer. Disse gir lyden en karakter som veldig mange liker, kall det gjerne «analog varme». PDI har to Hi-Z utganger som gjør at man kan sende signalet til to forsterkere, i tillegg til mikser/studio. DI-en har også jordløftbryter og er bygget for hånd i USA med 100% gjennomgående komponenter og kretskort med gullbaner.

Pris: 1 395,- inkl. mva.

Importør: Procom Music AS

www.procom.no