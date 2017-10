iLok Cloud

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 19.10.2017

Under AES som pågår i New York akkurat nå, lanserer Pace en etterlengtet nyhet for iLok-brukere.

Senest i den siste MP-utgaven var vi inne på at tiden for USB hardware-dongler synes overmoden, og overgang til USB-C/TB-3 gjør behovet for en annen løsning prekært. Pace, som lager iLok, ser problemet og lanserer altså nå sin iLok Cloud som lar deg logge inn i stedet for å plugge inn. iLok Cloud blir gjort tilgjengelig for software-utviklere i starten av november, og er ventet å være klar for brukerne i starten av 2018.

Les mer her: www.paceap.com