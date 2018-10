Moog The One

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 09.10.2018

Glem statsbudsjettet og potensiell regjeringskrise, i går skjedde det noe mye viktigere; Moog lanserte endelig sin nye polyfoniske supersynthesizer! Dette er noe av det heftigste vi har sett, men du må forberede deg på å grave dypt i lommeboka …

Siden Bob Moog lot Moog Music gjenoppstå for snart 20 år siden, er det én ting mange har lurt på; når kommer det en polyfonisk Moog? Det er mer enn 35 år siden sist, og nå er ventetiden endelig over! Moog ONE er et skikkelig beist av en synthesizer, som ved første øyekast kan minne en hel del om den sagnomsuste Memory Moog – den siste synthen fra «gamle Moog».

Moog ONE er imidlertid langt mer avansert enn den gamle storheten. Den er tri-timbral (den har altså tre parter), som kan layeres eller splittes utover keyboardet med 61 tangenter, og kommer i 8-voice og 16-voice utgaver. Arkitekturen byr på tre nydesignede oscillatorer, to uavhengige filter, en dobbel noise generator, mikser med eksternal audio input (XLR og jack), 4 LFOer og 3 enveloper. Videre finnes sequencer, arpegiator og innebygde effekter – blant annet et utvalg proffe reverbs fra Eventide.

Moog ONE leveres i et håndbygget kabinett, bestående av treverk (ask) og aluminium. Kontrollflaten er utstyrt med intet mindre enn 73 knapper og 144 brytere, i tillegg finnes en LCD-skjerm i midten for å ivareta meny-funksjoner. På baksiden finner man to par utganger, fire assignbare inserts, to eksterne inputs, MIDI, USB, LAN (fremtidig ekspansjon) og 9 assignbare CV-tilkoblinger (5 x inn, 4 x ut).

Prisen? Vel, det er der det blir litt vanskelig serru´. For 8-voice modellen må du ut med 66 974,- mens 16-voice utgaven slanker sparekontoen med hele 88 023,-. Ikke småtteri, men vi holdt på å si; – «Det skulle da ellers bare mangle!»

Importør Prolyd venter inn sitt første eksemplar i løpet av uka, og vi kan simpelthen ikke vente med å få legge fingrene på den! Se opp for test i MP6.

Importør: Prolyd

www.moogmusic.com