TEST: Nord Drum 3P

Av Odd Harald Jensen

publisert: 09.01.2017

Nord Drum 3P pakker lyder og slagflate i samme boks, vi har prøvekjørt.

I 2012 gikk Clavia tilbake til sine trommerøtter og lanserte Nord Drum. Nord Drum 2 fra 2014 fikk en re-designet lydgenerator og to ekstra stemmer, samtidig som Nord Pad ble lansert. Nå har svenskene sluppet tredje versjon av tromme-synthen, hvor de like godt slår sammen lydmodul og pads i samme enhet.





NORD DRUM 3P

På Nord Drum 3P er det lagt opp til langt mer spontan ratting av lyd enn på de to forgjengerne. Her finner vi 16 knapper med direkte tilgang til lydparametere, med to funksjoner per knapp. To små LED-displays med to tegn viser all informasjon, så det blir en del mystiske forkortelser som kan være nyttig å lære seg. ND3P har 6 stemmer, kalt channels, distribuert på seks padder.

Til å begynne med virket pad-oppsettet uvant, med kick øverst til venstre, men det var heldigvis veldig enkelt å flippe dette rundt etter egne ønsker. Det finnes også egne settinger for venstrehendte. Paddene er sorte, og har ingen kontraster eller LED-lys rundt seg, så i dunkel scenebelysning kan det være litt vanskelig å skille de fra hverandre. Jeg kan i alle fall se for meg at det fort kan bli noen sleivslag underveis.

Lydene

Nord Drum 3P er en ekte trommesynth – her finnes ingen samples. 200 preset-kits vil sparke deg i gang rimelig kvikt, men den store gleden ligger i å skru egne lyder og kits. Mulighetene er, mildt sagt, enorme. Du kan enkelt bytte enkeltlyder i kitet, og har rundt 120 grunnlyder å velge fra, fordelt på kick, snare, hi-hat, cymbal, samt forskjellige typer perkusjon og effekter.

Hver lyd består av tre deler: Tone, Noise og Click. Tone er hoveddelen av lyden, mens Click legger til forskjellige typer attakk. Noise legger til … eh … støy. Disse tre delene har mange redigeringsmuligheter hver for seg, og mikses sammen etter smak. Den ferdige blandingen kan så prosesseres med EQ, distortion, reverb og delay.

For å pirke borti mulighetene denne boksen kan by på, kan vi begynne med tone-generatoren. Du kan velge mellom en haug wave-forms, fra analoge emuleringer til drum head-modelleringer. Spectra-parameteren fungerer litt forskjellig etter hvilken type lyd du har valgt, men kan enklest beskrives som en slags kontroll på overtonespekteret. Det er for eksempel mulig å stemme «trommekroppen» og skinnet uavhengig av hverandre. Man kan velge mellom mange forskjellige typer attakk, og både noise- og tone-delen har dynamiske filtere uavhengig av hverandre. Velocity kan i tillegg til volum styre pitch, pitch decay og forskjellige typer filter, noe som gir grunnlag for meget dynamiske lyder.

Konklusjon

Nord Drum 3P lener seg mot et elektronisk lydunivers, og gjør seg nok aller best i beslektede sjangere, eventuelt som supplement til akustiske trommer. Jeg har ikke vært borti et trommeprodukt av denne typen som gir så store muligheter og har denne dynamikken. Det oppleves som veldig enkelt å navigere seg rundt i parameter-dypet. Nord Drum 3P låter fantastisk, og ikke minst er den svært morsom å spille på! Her kan du grave i dybden og bli skitten på fingrene til du har laget din egen sound.

Den passer selvsagt ikke for alle. Er du ute etter noe som kan låte akustisk og «realistisk» (hva nå det måtte være i disse tider), bør du nok satse på et mer sample-basert produkt. Med kun stereo ut kan boksen ha litt begrenset appell i studiosammenheng, og det er nok på scenen Nord Drum 3P vil skinne aller mest. Enten den står alene eller sammen med et akustisk trommesett, vil det integrerte designet og størrelsen gjøre den svært gig-vennlig, og den imponerer stort med lydene.

Dette er et utdrag av testen vi har publisert i MP 6 2016, som er i salg hos din bladforhandler nå.

Vil du få Musikkpraksis i posten, før det legges ut for salg? Forsøk vår kampanje to blader, fritt tilsendt for bare kr 139,-