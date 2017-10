Pultec til Norge!

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 11.10.2017

Mang en meritert miksetekniker sverger til vintage Pultec-EQer, som selges til svimlende summer. Nå kan du imidlertid kjøpe «originalen» igjen – i Norge.

I mange år har ulike firmaer bygget kloner av de legendariske kretsene. En del mindre og større boutique-brands har også laget egne tolkninger/forbedringer, men likevel er det nå lite som slår «the real thing». Pulse Techniques fikk mye oppmerksomhet da de for et par år siden skaffet seg rettighetene på Pultec-navnet og tok opp igjen produksjonen av de gamle burkene. Pulse Techniques produserer også solid-state-varianter, som baserer seg på API 2520 makeup gain-kretser, og man bygger moduler for 500-rack.

Prolyd har fått agenturet på Pultec i Norge, og melder om at prisene starter på 13 000,- eks mva. Det finnes en nettside for Pulse Techniques, men denne er ikke oppdatert på to år (vanlig boutique-fenomen det der …), så facebook-siden kan være et like greit sted å lete.

Importør: ProLyd AS

www.prolyd.no