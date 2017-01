UA Apollo Twin Mk2

Av Ole Henrik Antonsen

publisert: 21.01.2017

Universal Audio har oppdatert sin populære Apollo Twin. Den har nå blitt sort som rack-storebrødrene, og er utstyrt med de samme forbedrede konverterne og preampene fra disse. Rekken av nyheter er imidlertid lenger enn som så.

En vesentlig nyhet er at Twin nå kan fås med Solo, Duo eller Quad UAD-prosessering, sistnevnte har tidligere ikke vært tilgjengelig. Videre har hver knapp på den nederste rekka svitsjer fått doble funksjoner, dette for å få skviset inn mer; Du kan nå velge mellom to ulike høyttalerpar, og en kul nyhet er at Mk2 har innebygget talkback-mikrofon. Med det er den lille kompisen langt mer komplett som «studio-løsning». USB-versjonen er, enn så lenge, ikke oppdatert.

Prisene blir som før; 6 990,- for Solo og 8 495,- for Duo. Quad kommer til å koste 12 495,- (alt inkl mva). Enhetene er allerede på lager hos Benum i Norge.

www.uaudio.com