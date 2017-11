MP5: Ida Jenshus

Ved Noroff Instituttet i Oslo inviteres det til audition for håpefulle vokalister fra 4. - 6. mai.

Vi møtte synthguru Rob Papen som viste fram sin nye synth Blue II. Her kan du se en kort introduksjon fra sjefen sjøl.

Utvalgte musikkbutikker i Norge får i neste uke besøk av SSL med miksere, bokser og produktspesialist. Les hvilke her!