Andre artikler L-Acoustics Syva Segment Source System 05.04.2017

Les mer Det er ikke hver dag – eller hvert år – L-Acoustics lanserer et nytt PA-system, men denne gangen hadde de en riktig godbit på lur; Syva Segment Source System, et sexy lite søyleoppsett. Funktion-One 05.04.2017

Les mer Dagens basstunge klubbmusikk fordrer stadig større elementer, og Funktion One tar dette lengst med sine nye 32” horn-subber. Frankfurt 2017 03.04.2017

Les mer I morgen starter ProLight + Sound i Frankfurt, og onsdag åpner Musikmesse – på samme messeområde. Vi reiser ned tirdag morgen for å dekke kalaset, som vi har gjort hvert eneste år siden 1985(!). Følg med på daglige oppdateringer her på musikkweb.no, vår Facebook-side og Instagram-profil. FG-224 & 224XL Expansion packs 30.03.2017

Les mer Steven Slate har kommet med to ekspansjoner til sin VerbSuite Clasics. Det dreier seg om emuleringer av Lexicon 224 og 224XL.